RTS-Titel Rosneft Oil Company-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Rosneft Oil Company abgeworfen

Am 14.08.2013 wurde das Rosneft Oil Company-Papier via Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 238,01 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Rosneft Oil Company-Aktie investiert, befänden sich nun 42,015 Rosneft Oil Company-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 965,42 RUB, da sich der Wert eines Rosneft Oil Company-Anteils am 11.08.2023 auf 546,60 RUB belief. Das entspricht einem Plus von 129,65 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at