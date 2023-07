RTS-Titel Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Rostelecom PJSC Pref abgeworfen

Vor Jahren in Rostelecom PJSC Pref eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.07.2018 wurde die Rostelecom PJSC Pref-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Rostelecom PJSC Pref-Papier bei 61,77 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 161,891 Rostelecom PJSC Pref-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 133,72 RUB, da sich der Wert eines Rostelecom PJSC Pref-Anteils am 14.07.2023 auf 74,95 RUB belief. Damit hätte sich das Investment um 21,34 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at