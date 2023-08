RTS-Titel Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Rostelecom PJSC Pref eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rostelecom PJSC Pref-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Rostelecom PJSC Pref-Papier an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das Rostelecom PJSC Pref-Papier an diesem Tag bei 89,85 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Rostelecom PJSC Pref-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 111,297 Rostelecom PJSC Pref-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2023 gerechnet (72,80 RUB), wäre die Investition nun 8 102,39 RUB wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,98 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at