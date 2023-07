RTS-Titel Sberbank Pref-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sberbank Pref verdient

Bei einem frühen Investment in Sberbank Pref-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Sberbank Pref-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,72 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die Sberbank Pref-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,207 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.07.2023 auf 245,30 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 239,57 RUB wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 223,96 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at