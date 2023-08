RTS-Titel SOLLERS-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in SOLLERS abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SOLLERS-Papier an der Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 173,50 RUB wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 RUB in die SOLLERS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,637 Anteilen. Die gehaltenen SOLLERS-Aktien wären am 09.08.2023 51 412,10 RUB wert, da der Schlussstand 892,00 RUB betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 414,12 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at