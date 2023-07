RTS-Titel Surgutneftegas Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Surgutneftegas Pref-Investition eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Surgutneftegas Pref-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Surgutneftegas Pref-Papier an der Börse MIC ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,40 RUB. Bei einem Investment von 10 000 RUB in die Surgutneftegas Pref-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299,401 Surgutneftegas Pref-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Surgutneftegas Pref-Aktie auf 42,90 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 844,31 RUB wert. Mit einer Performance von +28,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at