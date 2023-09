RTS-Titel TATNEFT PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in TATNEFT PJSC abgeworfen

Am 29.08.2022 wurde das TATNEFT PJSC-Papier via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 454,50 RUB wert. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,200 TATNEFT PJSC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2023 auf 587,70 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 293,07 RUB wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,31 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at