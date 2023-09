RTS-Titel VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes VSMPO-AVISMA-Investment eingefahren

Am 19.09.2020 wurden VSMPO-AVISMA-Anteile via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des VSMPO-AVISMA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17 440,00 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 RUB in die VSMPO-AVISMA-Aktie investierten, hätten nun 0,573 Anteile im Besitz. Die gehaltenen VSMPO-AVISMA-Anteile wären am 18.09.2023 29 197,25 RUB wert, da der Schlussstand 50 920,00 RUB betrug. Mit einer Performance von +191,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at