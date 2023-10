RTS-Titel VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VSMPO-AVISMA verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VSMPO-AVISMA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VSMPO-AVISMA-Aktie via Börse MIC ausgeführt. Der Schlusskurs der VSMPO-AVISMA-Aktie betrug an diesem Tag 56 100,00 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,178 VSMPO-AVISMA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VSMPO-AVISMA-Aktie auf 42 660,00 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 604,28 RUB wert. Das kommt einer Abnahme um 23,96 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at