RTS-Titel VTB Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VTB Bank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in VTB Bank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 17.06.2021 wurde das VTB Bank-Papier an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der VTB Bank-Aktie betrug an diesem Tag 0,05 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 053,388 VTB Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.06.2024 auf 0,02 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,60 RUB wert. Das entspricht einer Abnahme von 58,40 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at