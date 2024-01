RTS-Wert Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Aeroflot - Russian Airlines von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Aeroflot - Russian Airlines-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit der Aeroflot - Russian Airlines-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 72,60 RUB. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 RUB in die Aeroflot - Russian Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,774 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aeroflot - Russian Airlines-Aktie auf 38,17 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 525,76 RUB wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,42 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at