RTS-Wert Federal Grid-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Federal Grid eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Federal Grid-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Federal Grid-Papier an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen Federal Grid-Anteile an diesem Tag bei 0,19 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 513,611 Federal Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2023 auf 0,11 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,59 RUB wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,41 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at