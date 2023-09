RTS-Wert JSFC Sistema-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen JSFC Sistema-Investment verloren

Vor Jahren in JSFC Sistema-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das JSFC Sistema-Papier an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der JSFC Sistema-Aktie betrug an diesem Tag 20,74 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 48,221 JSFC Sistema-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 870,53 RUB, da sich der Wert eines JSFC Sistema-Anteils am 07.09.2023 auf 18,05 RUB belief. Aus 1 000 RUB wurden somit 870,53 RUB, was einer negativen Performance von 12,95 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at