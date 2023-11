RTS-Wert LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LUKOIL Oil Company von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LUKOIL Oil Company-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden LUKOIL Oil Company-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4 824,00 RUB. Bei einem 1 000-RUB-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,207 LUKOIL Oil Company-Papiere. Die gehaltenen LUKOIL Oil Company-Aktien wären am 15.11.2023 1 499,38 RUB wert, da der Schlussstand 7 233,00 RUB betrug. Aus 1 000 RUB wurden somit 1 499,38 RUB, was einer positiven Performance von 49,94 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at