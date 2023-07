RTS-Wert Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Moscow Exchange MICEX-RTS-Investition eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,87 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in das Moscow Exchange MICEX-RTS-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,563 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Moscow Exchange MICEX-RTS-Papiere wären am 20.07.2023 2 332,10 RUB wert, da der Schlussstand 125,63 RUB betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +133,21 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

