RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nebius-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Nebius-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nebius-Aktie bei 21,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,721 Nebius-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (232,36 USD), wäre das Investment nun 1 097,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 997,07 Prozent zugenommen.

Nebius wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at