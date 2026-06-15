Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lohnendes Nebius-Investment?
|
15.06.2026 10:04:36
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Nebius-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nebius-Aktie bei 21,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,721 Nebius-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (232,36 USD), wäre das Investment nun 1 097,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 997,07 Prozent zugenommen.
Nebius wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
10:04
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.06.26
|Nebius launches Physical AI Living Lab for UK and European robotics startups built with NVIDIA technologies (EQS Group)
|
08.06.26
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Nebius expands in UK with more NVIDIA-powered infrastructure, more customers, and more cloud capabilities for agentic and enterprise AI (EQS Group)
|
28.05.26
|Nebius to present at BofA Global Technology conference (EQS Group)
|
28.05.26
|KI-Wunder Nebius-Aktie: Kursexplosion - jetzt noch einsteigen? (finanzen.at)
|
25.05.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Nebius and Bloom Energy partner to power AI infrastructure build-out (EQS Group)