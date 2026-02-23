RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nebius eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Nebius-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nebius-Papiers betrug an diesem Tag 12,91 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nebius-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 774,593 Nebius-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 97,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75 848,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 658,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 24,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at