RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Nebius-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nebius-Anteile an diesem Tag 22,36 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nebius-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 447,227 Nebius-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 187,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84 065,30 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 740,65 Prozent.

Der Börsenwert von Nebius belief sich zuletzt auf 47,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at