RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nebius-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.04.2021 wurden Nebius-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,83 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Nebius-Aktie investierten, hätten nun 1,671 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 242,30 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 10.04.2026 auf 144,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142,30 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Nebius zuletzt 36,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at