Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Langfristige Anlage 03.08.2026 10:03:45

RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nebius-Aktie gebracht.

Das Nebius-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 67,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,810 Nebius-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nebius-Aktie auf 190,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 820,05 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 182,01 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Nebius eine Marktkapitalisierung von 47,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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