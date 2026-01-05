RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nebius-Investment gewesen.

Die Nebius-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,072 Nebius-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 884,86 USD, da sich der Wert eines Nebius-Anteils am 02.01.2026 auf 89,95 USD belief. Damit wäre die Investition um 188,49 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Nebius betrug jüngst 22,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at