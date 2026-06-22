Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lukratives Nebius-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Nebius-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nebius-Papier bei 47,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,846 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 976,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 497,64 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 72,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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