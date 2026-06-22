Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Nebius-Investment? 22.06.2026 10:04:20

RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Nebius-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Nebius-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nebius-Papier bei 47,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,846 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 976,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 497,64 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 72,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius

mehr Nachrichten