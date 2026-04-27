RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nebius-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Nebius-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nebius-Papier 24,48 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 408,497 Nebius-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 147,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60 114,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 501,14 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nebius bezifferte sich zuletzt auf 37,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at