Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Nebius-Anlage unter der Lupe
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14.09.2026 10:03:41
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nebius-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nebius-Aktie 90,41 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,061 Nebius-Anteilen. Die gehaltenen Nebius-Anteile wären am 11.09.2026 2 483,69 USD wert, da der Schlussstand 224,55 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148,37 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Nebius betrug jüngst 61,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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