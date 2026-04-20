Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nebius-Investition 20.04.2026 10:03:41

RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nebius-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nebius-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nebius-Papier bei 18,21 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, befänden sich nun 54,915 Nebius-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.04.2026 8 629,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 762,93 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nebius bezifferte sich zuletzt auf 39,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius

mehr Nachrichten

Analysen zu Nebius

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nebius 130,18 -2,46% Nebius

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen