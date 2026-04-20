Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Nebius-Investition
|
20.04.2026 10:03:41
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nebius-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nebius-Papier bei 18,21 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, befänden sich nun 54,915 Nebius-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.04.2026 8 629,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 762,93 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Nebius bezifferte sich zuletzt auf 39,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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