Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lukratives Nebius-Investment?
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31.08.2026 10:03:47
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Nebius-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,039 Nebius-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 27 201,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 209,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 172,02 Prozent vermehrt.
Der Nebius-Wert an der Börse wurde auf 56,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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