Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lukratives Nebius-Investment?
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08.06.2026 10:04:23
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Nebius-Papier bei 67,61 USD. Bei einem Nebius-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,907 Nebius-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nebius-Aktie auf 227,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 694,72 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 236,95 Prozent.
Nebius war somit zuletzt am Markt 57,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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