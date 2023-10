RTS-Wert Novolipetsk Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novolipetsk Steel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Novolipetsk Steel-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Novolipetsk Steel-Anteile bei 56,00 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die Novolipetsk Steel-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,857 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 191,72 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 3 423,57 RUB wert. Aus 1 000 RUB wurden somit 3 423,57 RUB, was einer positiven Performance von 242,36 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at