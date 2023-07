RTS-Wert Polymetal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Polymetal-Investment verdient

Wer vor Jahren in Polymetal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Polymetal-Papier via Börse MIC ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Polymetal-Anteile bei 283,82 RUB. Bei einem Polymetal-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,234 Polymetal-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2023 gerechnet (573,40 RUB), wäre die Investition nun 20 202,95 RUB wert. Aus 10 000 RUB wurden somit 20 202,95 RUB, was einer positiven Performance von 102,03 Prozent entspricht.

Der Polymetal-Wert an der Börse wurde auf 118,49 Mrd. RUB beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at