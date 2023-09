RTS-Wert TATNEFT Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TATNEFT Pref-Investment eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TATNEFT Pref-Anteilen an der Börse MIC ausgeführt. Zum Handelsende stand die TATNEFT Pref-Aktie an diesem Tag bei 524,80 RUB. Wer vor 5 Jahren 10 000 RUB in die TATNEFT Pref-Aktie investiert hat, hat nun 19,055 Anteile im Depot. Die gehaltenen TATNEFT Pref-Papiere wären am 11.09.2023 11 093,75 RUB wert, da der Schlussstand 582,20 RUB betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,94 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at