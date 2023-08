RTS-Wert TATNEFT Pref-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TATNEFT Pref verloren

Vor Jahren TATNEFT Pref-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TATNEFT Pref-Aktie via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 536,00 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,187 TATNEFT Pref-Aktien. Die gehaltenen TATNEFT Pref-Papiere wären am 07.08.2023 99,85 RUB wert, da der Schlussstand 535,20 RUB betrug. Damit hätte sich das Investment um 0,15 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at