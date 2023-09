RTS-Wert TMK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in TMK abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das TMK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,58 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,071 TMK-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 626,15 RUB, da sich der Wert eines TMK-Papiers am 04.09.2023 auf 271,00 RUB belief. Das entspricht einem Anstieg um 362,62 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at