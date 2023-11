RTS-Wert Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unipro (ex EON Russia)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Unipro (ex EON Russia)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Unipro (ex EON Russia)-Anteile via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,40 RUB. Bei einem 1 000-RUB-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 714,286 Unipro (ex EON Russia)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,28 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 1 630,00 RUB wert. Aus 1 000 RUB wurden somit 1 630,00 RUB, was einer positiven Performance von 63,00 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at