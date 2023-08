RTS-Wert Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Unipro (ex EON Russia)-Investment verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Unipro (ex EON Russia)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.08.2020 wurden Unipro (ex EON Russia)-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war das Unipro (ex EON Russia)-Papier an diesem Tag 2,88 RUB wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 RUB in die Unipro (ex EON Russia)-Aktie investiert hat, hat nun 347,826 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.08.2023 auf 2,15 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 749,22 RUB wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,08 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at