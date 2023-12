RTS-Wert Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unipro (ex EON Russia)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 07.12.2013 wurden Unipro (ex EON Russia)-Anteile via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,45 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 408,163 Unipro (ex EON Russia)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 783,27 RUB, da sich der Wert eines Unipro (ex EON Russia)-Papiers am 06.12.2023 auf 1,92 RUB belief. Damit wäre die Investition um 21,67 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at