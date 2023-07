RTS-Wert Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Unipro (ex EON Russia) bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit der Unipro (ex EON Russia)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Unipro (ex EON Russia)-Papier bei 2,55 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Unipro (ex EON Russia)-Aktie investiert, befänden sich nun 3 925,879 Unipro (ex EON Russia)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,92 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 7 533,76 RUB wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,66 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at