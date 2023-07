RTS-Wert VTB Bank-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in VTB Bank gekostet

Am 31.07.2013 wurde das VTB Bank-Papier via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war das VTB Bank-Papier an diesem Tag 0,05 RUB wert. Wer vor 10 Jahren 100 RUB in die VTB Bank-Aktie investiert hat, hat nun 2 145,462 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,83 RUB, da sich der Wert eines VTB Bank-Anteils am 28.07.2023 auf 0,03 RUB belief. Mit einer Performance von -46,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at