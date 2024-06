RTS-Wert VTB Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VTB Bank-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in VTB Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.06.2023 wurde die VTB Bank-Aktie an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 0,02 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 439 174,352 VTB Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 937,20 RUB, da sich der Wert einer VTB Bank-Aktie am 07.06.2024 auf 0,02 RUB belief. Damit hätte sich die Investition um 10,63 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

