RTS-Wert VTB Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in VTB Bank bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die VTB Bank-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren VTB Bank-Anteile an diesem Tag 0,03 RUB wert. Hätte ein Anleger 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die VTB Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30 138,638 VTB Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2023 auf 0,02 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 749,55 RUB wert. Damit wäre die Investition 25,05 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at