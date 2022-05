RTX A-S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RTX A-S lud am 03.05.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,330 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RTX A-S ein Ergebnis je Aktie von -1,530 DKK vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat RTX A-S im vergangenen Quartal 134,0 Millionen DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTX A-S 88,5 Millionen DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at