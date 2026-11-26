RTX A-S gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,30 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 DKK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTX A-S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211,6 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 139,8 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

RTX A-S hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,20 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,30 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,64 Prozent auf 627,21 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 547,11 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 4,16 DKK je Aktie sowie einem Umsatz von 609,00 Millionen DKK gelegen.

Redaktion finanzen.at