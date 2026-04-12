RTX A-S Aktie

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WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129

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12.04.2026 19:15:00

RTX Is Outperforming Everything. Is It Still the Smartest Buy Right Now?

For investors, the war in Iran is delivering some predictable and some surprising outcomes. In the predictable camp, there's oil and traditional energy stocks. With crude prices surging due to the conflict, energy is the best-performing sector in the S&P 500 this year, and the competition isn't close.Among the surprises are gold and consumer staples stocks, both of which are betraying their safe-haven reputation as war rages in the Middle East. Add RTX (NYSE: RTX) and other defense stocks to the list of surprises. Over the past month, shares of the missile manufacturer are off about 5.7%.RTX stock isn't rising because of the war in Iran, but it's still a smart buy. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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