RTX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RTX ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RTX die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,94 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 34,95 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,96 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at