RTX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RTX hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 2,07 CAD. Im letzten Jahr hatte RTX einen Gewinn von 1,64 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,28 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,14 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at