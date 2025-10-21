Rara Terra Minerals Aktie

Rara Terra Minerals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CA75382L1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.10.2025 14:01:17

RTX Raises 2025 Outlook For Adj. Sales, Adj. EPS

(RTTNews) - RTX (RTX) said, for full year 2025, the company now expects adjusted EPS of $6.10 - $6.20, up from prior guidance range of $5.80 - $5.95. Adjusted sales are now expected in a range of $86.5 - $87.0 billion, up from prior outlook of $84.75 - $85.5 billion. Organic sales growth is now expected in a range of 8 to 9 percent, up from prior guidance of 6 to 7 percent. The company confirmed free cash flow of $7.0 - $7.5 billion.

Third quarter net income was $1.92 billion, up 30% from last year. EPS was $1.41 compared to $1.09. Adjusted EPS was $1.70, up 17% from the prior year. Analysts on average had expected the company to earn $1.41 per share. Analysts' estimates typically exclude special items. Reported and adjusted sales were $22.5 billion, up 12 percent over the prior year. Sales were up 13 percent organically excluding divestitures.

Shares of RTX are up 4% in pre-market trade on Tuesday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rara Terra Minerals Corp.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Rara Terra Minerals Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Handelskonflikt: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX moderat höher -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas fester. Der DAX bewegt sich ebenfalls leicht nach oben. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen