Rara Terra Minerals Aktie
ISIN: CA75382L1031
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24.09.2026 18:40:56
RTX's Pratt & Whitney Marks First GTF Advantage Delivery To United Airlines
(RTTNews) - RTX Corp's (RTX, 5UR.BE) unit Pratt & Whitney, an aerospace manufacturer, announced on Thursday that it has delivered the first Airbus A321XLR powered by its GTF Advantage engines to United Airlines (UAL).
Pratt & Whitney said the latest engine standard offers enhanced durability, increased range and additional thrust capability, making it well-suited to the long-range A321XLR.
The GTF Advantage features an upgraded hot section designed to double time on wing compared with current GTF engines. Pratt & Whitney plans to transition its entire PW1100G-JM production line to the Advantage specification by 2028.
On the NYSE, shares of RTX are currently losing 0.17 percent, changing hands at $191.87.
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