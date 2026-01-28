Rara Terra Minerals Aktie
ISIN: CA75382L1031
|
28.01.2026 15:18:26
RTX's Raytheon Secures $197 Mln Deal
(RTTNews) - RTX Corp. (RTX), an aerospace and defense company, Wednesday announced that its subsidiary Raytheon has bagged a $197 million contract from the U.S. Air Force Life Cycle Management Center for the MS-110 Multispectral Reconnaissance System for the Polish Air Force.
The contract includes seven advanced reconnaissance pods with artificial intelligence and machine learning capability that can quickly process and interpret day and night, wide-area, and long-range imagery.
The work for this contract will be conducted in Westford, Mass. and is expected to be completed by August 2031.
In pre-market activity, RTX shares were trading at $201.36, up 0.09% on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rara Terra Minerals Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rara Terra Minerals Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.