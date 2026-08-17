Rara Terra Minerals Aktie
ISIN: CA75382L1031
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17.08.2026 14:25:07
RTX's Raytheon Wins $22.9 Bln Contract To Boost Production Of Tomahawk Cruise Missiles For US Navy
(RTTNews) - Monday, Raytheon, a business of RTX Corporation (RTX), announced that it has secured a $22.9 billion contract to accelerate the production of Tomahawk cruise missiles for the U.S. Navy as part of the Department of War's Arsenal of Freedom.
With this seven-year contract, RTX will increase capacity and collaborate closely with hundreds of small and mid-sized suppliers nationwide to rapidly scale output to meet long-term needs.
The contract also supports the annual production ramp to more than 1,000 Tomahawk missiles and associated support.
In pre-market hours, RTX is trading at $225.44, up 1.12 percent on the NYSE.
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