27.02.2026 06:31:29
Rua Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Rua Gold äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rua Gold ein EPS von -0,430 CAD in den Büchern gestanden.
Rua Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,180 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,750 CAD je Aktie erwirtschaftet.
