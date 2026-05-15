Rua Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rua Gold hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,050 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at